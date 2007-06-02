ДТП в Донецкой области: 9 человек пострадали, 2 погибли

Вблизи с. Красный партизан Донецкой области на 472 км автотрассы Знаменка - Луганск - Изварино водитель легкового автомобиля "Volkswagen-Bora" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузо-пассажирским автомобилем "Газель".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную и городскую больницы (из них 2 человека от полученных травм умерли в больнице, 2 человека направлены на амбулаторное лечение).

По факту произошедшего тправоохранительными органами проводится расследование.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек и 177 - травмированы.