В Черкасской области горит склад мягких игрушек

В поселке Маньковка Черкасской области горит склад мягких игрушек предприятия по производству игрушек ООО "Маньковская игрушка", которая выпускает продукцию под торговой маркой «Fancy». Сейчас там продолжаются работы по ликвидации пожара.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, пожар возник в здании склада игрушек общей площадью 1000 квадратных метров. На месте пожара, кроме двух пожарных отделений Маньковского отдела МЧС, работает отделение Уманского районного отдела МЧС и дежурный караул добровольной пожарной дружины ДАК «Хлеб Украины» из Маньковки.

Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, продолжаются работы внутри задымленного помещения по локализации пожара. По предварительным данным, жертв нет.