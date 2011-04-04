Марш "Верни себе город" в Киеве (фоторепортаж)

3 апреля состоялся марш в защиту социального и культурного пространства города "Выйди на улицу - верни себе город!", посвященный основным проблемам, с которыми сталкиваются общественные организации и жители Киева.

Цель марша показать, что общественные организации и жители Киева обеспокоены тем, что происходит в городе, выдвинуть требования защитников Киева, привлечь внимание государственных служащих и СМИ к неотложным проблемам.

Организаторами выступили инициативная группа "Сохрани старый Киев", движение "Пространство Свободы", гражданская служба "Свідомо", общественная организация "Национальный экологический центр Украины", Всеукраинский профсоюз "Народная солидарность" и др.

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН