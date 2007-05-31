14 машин тушили пожар в центре Киева

В центре Киева полтора часа ликвидировали пожар в 4-этажном отселенном доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, пожар на первом этаже в доме неподалеку от станции метро Лукьяновская, на ул. Коперника, 25, произошел вчера, 30 мая, около 16.30.

Огонь быстро распространился по деревянным перегородкам и перекрытиям старого дома на остальные три этажа.

Спасатели тушили огонь согласно повышенному вызову „Пожар №2”. Ликвидировали же пожар за полтора часа.

На месте работали около 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Окончательную причину воспламенения выясняют специалисты. Сейчас основная версия – неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.