Во Львовской области - пожар на шахте «Червоноградская»

Во Львовской области из-за пожара из шахты «Червоноградская» выводили 113 горняков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Как говорится в сообщении, пожар в складском помещении материального склада проходного участка шахты «Червоноградская» (ГП «Львовуголь») произошел 25 марта в 16.15.

Огнем был уничтожен шахтный реманент на площади 4 кв. м, спасено здание и имущество на сумму 100 тыс. грн. По сообщению пресс-центра, нанесенный ущерб составляет почти 42 тыс. грн.

При этом в ГУ МЧС отметили, что здание, в котором произошел пожар, находится рядом с клетевым стволом, и дым попал в вентиляционную систему шахты, поэтому руководством шахты было принято решение вывести вторую рабочую смену работников шахты в количестве 113 человек.

«Согласно плану действий в аварийных ситуациях, был выполнен реверс вентиляторов с целью очистки воздуха в шахте», - отмечается в сообщении.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.