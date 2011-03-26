Супружеская измена больше не уголовное преступление

Сенат Мексики (верхняя палата местного законодательного собрания) отменил закон, признававший супружескую измену уголовным преступлением. 69 депутатов высказались "за" отмену нормативного акта, один воздержался. Ранее документ был отменен и нижней палатой мексиканского парламента. Постановление об отмене теперь отправляется на подпись к президенту Филипе Кальдерону, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France24.

По закону, который отменили парламентарии, за супружескую измену было предусмотрено наказание до двух лет тюрьмы. Кроме того, совершивший адюльтер мог быть ограничен в основных гражданских правах на шесть лет. Для того чтобы деяние считалось адюльтером, оно должно было быть совершено в доме супругов. Подозреваемый должен был быть застигнут на месте происшествия с поличным.

Депутаты сочли этот закон пережитком прошлого.