Лучшая собака в мире, только не смейтесь (фото)

Лучшей собакой в мире признан карликовый французский пудель родом из Японии. Как сообщает AFP, кобель по кличке Смэш (Smash) стал победителем ежегодного Всемирного кинологического шоу. В конкурсе, прошедшем в Мехико, принимали участие представители 300 пород.

Пудель, принадлежащий японцу Маморо Ояма (Mamoro Oyama), обошел 5 тысяч конкурентов со всего мира.

Второе место досталось бульдогу Брако Малфою (Braco Malfoy), а третье - кобелю по кличке Тизок (Tizoc), представителю породы ксолоитцкуинтли (ксоло) или мексиканская голая собака. Серебряный и бронзовый призеры представляли на конкурсе Мексику.

Владельцы животных признаются, что прилагают массу усилий, чтобы приготовить своих питомцев к соревнованию. Бразильянка Ана Паула Разера (Ana Paula Rasera) рассказывает, что причесывала своего пуделя в течение пяти часов. "Но оно того стоит", - уверена женщина.

Инженер из Венесуэлы Карлос Трехо (Carlos Trejo), который занимается разведением собак в качестве увлечения и побочного бизнеса, говорит, что владельцы животных вкладывают в своих питомцев "тысячи долларов".

Победителям конкурса вручают кубки и памятные ленты, однако серьезных денежных призов они не получают. Тем не менее, участие в подобных мероприятиях полезно для владельца, ведь если собака выступит удачно, ее потомство будет стоить дороже.

Лента.ру