Президент Гватемалы разводится с женой, чтобы передать ей должность
03:11, 22 марта 2011Разное
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На каждую конституцию есть ответ
Президент Гватемалы Альваро Колом разводится с женой, чтобы она смогла участвовать в президентских выборах в сентябре этого года, сообщает Би-би-си.
Сообщается, что супруги подали заявление на развод через несколько дней после того как первая леди Гватемалы Сандра Торрес объявила о намерении сменить своего мужа на посту президента.
Согласно конституции Гватемалы, ближайшие родственники президента не могут претендовать на пост главы государства.
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