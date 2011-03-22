Президент Гватемалы разводится с женой, чтобы передать ей должность

Президент Гватемалы Альваро Колом разводится с женой, чтобы она смогла участвовать в президентских выборах в сентябре этого года, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что супруги подали заявление на развод через несколько дней после того как первая леди Гватемалы Сандра Торрес объявила о намерении сменить своего мужа на посту президента.

Согласно конституции Гватемалы, ближайшие родственники президента не могут претендовать на пост главы государства.