Кабмин утвердил проект паркинга в аэропорту «Борисполь»

Кабинет Министров Украины утвердил проект строительства паркинга государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь». Соответствующее распоряжение Кабмина №194-р от 17 марта т.г. размещено на сайте правительстве. Согласно распоряжению, строительство паркинга на 2038 машино-мест планируется завершить в 2012 году. Общая стоимость строительных работ составит 410 млн. грн. Площадь территории, отведенной под паркинг, составляет 30 тыс. кв. м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter