Кабмин утвердил проект паркинга в аэропорту «Борисполь»
06:02, 19 марта 2011Разное
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Кабинет Министров Украины утвердил проект строительства паркинга государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь». Соответствующее распоряжение Кабмина №194-р от 17 марта т.г. размещено на сайте правительстве.
Согласно распоряжению, строительство паркинга на 2038 машино-мест планируется завершить в 2012 году. Общая стоимость строительных работ составит 410 млн. грн. Площадь территории, отведенной под паркинг, составляет 30 тыс. кв. м.
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