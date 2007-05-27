В Кировоградской области легковушка столкнулась с поездом: есть жертвы

В субботу в 11.50 вблизи железнодорожной станции "Плетеный Ташлык" Маловыскивского району Кировоградской области на нерегулированном железнодорожном переезде в результате нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения легковой автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с товарным поездом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 207 ДТП, в которых погибли 32 человека и 254 - травмированы.