Автопроизводители в Японии объявили о возобновлении работы

Крупнейшая автомобильная компания мира – японская Toyota – объявила, что с 17 марта возобновляет производство на 7 своих местных заводах комплектующих, сообщает Радио Свобода. Их продукция будет направляться в сервисные центры. Кроме того, 21 марта планируется запустить заводы, поставляющие комплектующие для зарубежных сборочных производств.

Однако все 12 ее сборочных заводов в Японии останутся закрытыми до 22 марта.

Nissan намерена 17 и 18 марта возобновить производство на двух своих сборочных заводах в Японии в объемах, соответствующих имеющимся на них запасам комплектующих. Три других сборочных завода компании останутся закрытыми до 20 марта.

Компании Honda, Mazda и Subaru также намерены частично возобновить производство на своих заводах в Японии не ранее воскресенья.