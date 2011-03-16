Медведя, который бродил вблизи Луцка, пристроили в зоопарк (видео)

Медведя, который бродил вблизи Луцка, усыпили и переправили в Луцкий зоопарк до выяснения владельца.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как сообщалось, сегодня утром в одном из сел Луцкого района местный житель увидел, что на его дворе прогуливается медведь. Через некоторое время медведь направился к АЗС, которая расположена поблизости. Мужчина сразу позвонил на автозаправочную станцию и предупредил работников. После чего те обратились за помощью к правоохранителям.

На место события сразу прибыли патрули Госавтоинспекции, которые на протяжении дня обеспечивали безопасность дорожного движения, поскольку животное прогуливалось не только по огородам, но и по автодороге.

Все это время животное вело себя довольно спокойно, агрессии в отношении людей не выказывало. Один из смельчаков решился даже покормить животное печеньем с руки.