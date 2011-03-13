Во Львове инспекторы задержали первоцветы из Закарпатья

На железнодорожном вокзале Львова инспекторы Государственной экологической инспекции совместно с милиционерами задержали жителей Закарпатской области, которые прибыли во Львов с целью сбыта ранних первоцветов – цветов шафрана Гейфеля.

У них изъяли 550 букетов цветов, вырванных вместе с луковицами, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Шафран Гейфеля принадлежит к видам, которые занесены в Красную Книгу Украины. Ущерб, нанесенный государству, составляет 84 тыс. грн., сообщили в Минприроды.

Сейчас материалы по этому факту готовятся для передачи в суд.