Из парка украли бюст Шевченко
20:24, 11 марта 2011Разное
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Инцидент на Львовщине
В Городокском районе Львовской области 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, был похищен установленный в парке Суховольской школы бюст Кобзаря. Об этом сообщил УНИАН источник в Городокском райотделе милиции.
Как сообщил в милицию директор СОШ в с. Суховоля, бюст с территории парка Суховольской школы был похищен ночью 9 марта.
Сумма нанесенных убытков и личности злоумышленников устанавливаются.
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