Из парка украли бюст Шевченко

В Городокском районе Львовской области 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, был похищен установленный в парке Суховольской школы бюст Кобзаря. Об этом сообщил УНИАН источник в Городокском райотделе милиции.

Как сообщил в милицию директор СОШ в с. Суховоля, бюст с территории парка Суховольской школы был похищен ночью 9 марта.

Сумма нанесенных убытков и личности злоумышленников устанавливаются.