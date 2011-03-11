Из парка украли бюст Шевченко

20:24, 11 марта 2011
Разное
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Инцидент на Львовщине

В Городокском районе Львовской области 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, был похищен установленный в парке Суховольской школы бюст Кобзаря. Об этом сообщил УНИАН источник в Городокском райотделе милиции.

Как сообщил в милицию директор СОШ в с. Суховоля, бюст с территории парка Суховольской школы был похищен ночью 9 марта.

Сумма нанесенных убытков и личности злоумышленников устанавливаются.

 

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