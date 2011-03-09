В Виннице создан церковный суд

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата создан церковный суд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата, архиепископ СИМЕОН заявил, что церковный суд Винницкой епархии будет состоять из девяти священнослужителей. Владыка назначил на должность председателя епархиального церковного суда настоятеля Свято-Николаевского Шаргородского мужского монастыря архимандрита Киприана (КОРПАНЮКА). Заместителем назначен настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Винницы протоиерей Антоний (КОВТОНЮК), секретарем – клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Виталий (ГОЛОСКЕВИЧ).

Еще шесть кандидатур были поданы архиереем и утверждены епархиальным собранием.

Вскоре новоизбранные судьи принесут присягу.