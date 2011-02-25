Открыта автопаромная линия Ильичевск–Стамбул

24 февраля в Ильичевском морском торговом порту состоялось торжественное открытие новой автопаромной линии Ильичевск – Стамбул.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ильичевского морского торгового порта (ИМТП).

Согласно сообщению, капитана прибывшего в порт парома «Sea Partner» поздравили начальник порта Константин ЛАВРИНЕНКО, мэр Ильичевска Валерий ХМЕЛЬНЮК, ведущие специалисты порта, а также представители Южной таможни и погранотряда.

Теплоход «Sea Partner» длиной 184,60 м, шириной 23,50 м и осадкой 6,369 м будет осуществлять еженедельно два судозахода в порты Ильичевск и Стамбул.

«Новый паромный сервис удачно дополнит регулярные железнодорожно-паромные линии и линии ро-ро, соединяющие ГП "Ильичевский морской торговый порт" с портами Болгарии, Грузии, Турции, Греции, Испании, Румынии», – отметил К.ЛАВРИНЕНКО.

Напомним, паромные перевозки из Украины до сих пор осуществлялись по маршрутам Ильичевск – Варна (Болгария) – Поти/Батуми (Грузия), Ильичевск – Дериндже (Турция). Ро-ро перевозки осуществляются по линиям «Neptun Lines, Piraeus» и «Marmara Cenk Line». Основными портами судозаходов является Валенсия (Испания), Пирей (Греция), Констанца (Румыния), Дериндже (Турция), Зонгулдак (Турция). Емкость судов – до 1600 легковых автомобилей.