Самый крупный в истории клад оценили в полмиллиарда долларов

В пятницу компания Odyssey Marine Exploration (OME), которая занимается исследованием затонувших кораблей, объявила о завершении работ на месте одного из кораблекрушений в Атлантическом океане.

Как говорится в пресс-релизе компании, со дна было поднято более 500 тысяч серебряных монет весом почти 17 тонн, несколько сотзолотых монет и другие артефакты. По словам одного из руководителей ОМЕ, монеты были выпущены в разных странах в разное время, но большая их часть находится в прекрасном состоянии.

Находки "законным образом" ввезены в США и помещены в секретное место, где их проверят и составят опись. Компания пока не готова раскрыть информацию о затонувшем корабле, из которого были извлечены монеты. Это будет сделано после завершения всех исследований.

Место кораблекрушения находится вне территориальных вод какой-либо страны, подчеркивается в пресс-релизе, поэтому клад не может быть предметом суверенного иммунитета того или иного государства. Учитывая то, что корабль потерпел крушение на наиболее популярном пути, которым пользовались в те времена европейские суда, шедшие в Новый Свет, специалисты затрудняются сказать, какой стране принадлежал корабль.

По всей видимости, обнаруженные ОМЕ монеты составляют крупнейшую коллекцию артефактов из всех, обнаруженных на затонувших кораблях. До сих пор самой удачной морской находкой считались останки испанского галеона, затонувшего во время урагана в 1622 году в прибрежных водах Флориды. Клад стоимостью $400 миллионов нашел в 1985 году Мел Фишер, считающийся пионером официального бизнеса поиска морских сокровищ.

Стоимость нынешней находки оценивается в полмиллиарда долларов.

По материалам СМИ