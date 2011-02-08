Законопроект: гадалки должны давать квитанции и отвечать за прогноз

В Румынии гадалки и предсказатели будут подвергаться штрафу или даже тюремному заключению - в случае, если их прогнозы не подтвердятся, сообщает Радио Свобода.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламентариев. Документом, в частности, предусмотрено, что гадалки должны иметь официальное разрешение на работу и выдавать клиентам квитанции об оплате услуг.

На прошлой неделе документ был одобрен верхней палатой. А в январе в трудовое законодательство были внесены изменения о налогообложении деятельности гадалок и предсказателей.