В Донецкой области подъезд жилого дома заразили ртутью

В г. Красный Лиман Донецкой области из-за разлива ртути в подвале дома отселены жители 11 квартир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, вчера в МЧС Украины поступила информация, что 14 мая в этом городе по ул. Кирова, 24, житель пятиэтажного дома обнаружил в подвальном помешении (отдельная комната размерами 1,2 на 1,2 м, оборудованная естественной вентиляцией) резиновую емкость с ртутью (около 400 гр.) и место разлива ртути возле емкости (около 150 гр.).

Специалистами Краснолиманской СЭС были отобраны пробы воздуха: в подвальном помешении (уровень загрязнения превышает предельную допустимую норму в 56 раз) и квартирах на первом этаже (в квартире, которая находится непосредственно над подвальным помещением, превышает ПДК в 395 раз).

Жители подъезда (24 человека из 11 квартир) временно отселены к родственникам. В помещениях проводится демеркуризация.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.