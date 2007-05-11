Новый список чудес света близится к завершению

Храм Василия Блаженного в Москве и 38-метровая статуя Христа Спасителя на горе Корковадо в бразильском городе Рио-де-Жанейро попали в список аутсайдеров голосования по выбору семи новых чудес света - за них отдано меньше всего голосов, сообщает интернет-сайт организаторов голосования.

Определение победителей на звание новых семи чудес света производится путем подсчета голосов пользователей интернета во всем мире. Организаторы проекта пока не сообщают о количестве отданных за новые чудеса света голосах.

Помимо рукотворных "чудес" в Москве и Рио, наименее популярными на данный момент голосования являются статуя Свободы в Нью-Йорке, замок Норшвайштайн в Германии, а также сиднейский Оперный театр.

Безусловным лидером голосования, проводимого среди пользователей интернета во всем мире, являются пирамиды в египетской Гизе. Им уже гарантировано попадание в список новых чудес света. Среди лидеров популярности - Эйфелева башня в Париже, афинский Акрополь и римский Колизей.

Результаты конкурса будут обнародованы на торжественной церемонии в Лиссабоне 7 июля 2007 года, сообщает сайт проекта.

По мнению организаторов, эта дата также символична и подчеркивает идею конкурса, поскольку в графическом отображении выглядит как 07.07.07.

Для попадания в список новых чудес света каждому из кандидатов необходимо набрать не менее 20 миллионов голосов.

РИА "Новости"