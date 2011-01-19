В столкновении с автобусом погиб 15-летний водитель мопеда

В Севастополе в результате столкновения с автобусом погиб 15-летний водитель мопеда.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в городе Севастополе, ДТП произошло вчера в 23.20, с участием 32-летнего водителя автобуса Volkswagen и 15-летнего водителя мопеда «Ямаха».

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, руководство УМВД. В результате проведенной проверки, из показаний очевидцев аварии установлено, что подросток, не убедившись в безопасности маневра, начал производить разворот в обратном направлении, не пропустив встречный автомобиль. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.