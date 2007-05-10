Турция намерена голосовать за Сердючку (опрос)

Среди участников конкурса "Евровидение-2007" Турция намерена поддержать кандидата от Украины Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка. Согласно заявления официального клуба "Евровидение-Турция", его песне Dancing отдали предпочтение 314 участников опроса.

Второе место заняла Грузия (311 голосов), третье - Белоруссия (301). Четвертое место турки отдают России, за которую проголосовали 289 участников опроса клуба "Евровидение-Турция".

Поводом для проведения исследования послужило заявление в 2004 году британского телеведущего Терри Вогана о необъективности голосования на Евровидении.

Группа ученых Оксфордского университета провела анализ голосования на музыкальном конкурсе "Евровидение" и выяснилось, что сомневающиеся в объективности голосования на конкурсе были правы в своих подозрениях. После изучения результатов голосования за период с 1992 по 2003 годы ученые из Оксфорда назвали страны, жители которых голосуют "по-соседски".

Греция и Кипр дают максимум баллов (12) друг другу, Норвегия дает 12 баллов соседней Швеции, а Белоруссия дает 12 баллов России, Великобритания менее благосклонна к Франции и больше благоволит остальным странам Европы. Друг за друга голосуют Босния и Турция, Хорватия и Мальта, Бельгия и Нидерланды, Франция и Португалия.

РИА "Новости"