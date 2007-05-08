Фура опрокинула троллейбус: пострадали 7 человек (добавлены фото)

В Крыму на трассе Алушта-Симферополь сегодня произошло столкновение фуры "Renault" и маршрутного троллейбуса, выполнявшего рейс из Алушты в Симферополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, фура с силикатным кирпичом (весом около 20 тонн) спускалась с перевала в сторону Алушты. По предварительной версии, на одном из поворотов прицеп большегрузного автомобиля занесло, он опрокинул идущий на подъем троллейбус, в котором находилось 8 пассажиров и водитель.

К месту ДТП выехал аварийно-спасательный автомобиль МЧС и 4 бригады скорой помощи, сотрудники ГАИ. Прибывшие алуштинские спасатели с помощью специального гидравлического инструмента разрезали конструктивные элементы троллейбуса для облегчения эвакуации пассажиров, несколько человек выбрались сами, остальным помогали сотрудники МЧС и медики.

В настоящее время 10 человек (в том числе водитель фуры) доставлены в Алуштинскую горбольницу. После осмотра три человека отказались от госпитализации, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, двое пострадавших находятся в реанимации. Среди пострадавших есть россиянка - 56-летняя жительница Красноярска.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления ГАИ Крыма. Обстоятельства ДТП уточняются.