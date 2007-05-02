Экскурсия закончилась трагедией: погибло 3 людей, 12 - травмированы

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и 12 были травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла в 16 часов 45 минут 1 мая возле с. Новокрасновка Володарского района на автодороге Запорожье-Мариуполь. Водитель микроавтобуса «Форд-Транзит», осуществлявший экскурсионную поездку с острова Хортица с жителями города Мариуполя, избегая столкновения с мотоциклистом, который выехал на встречную полосу, не справился с управлением и съехал в кювет. Вследствие этого микроавтобус, в котором находились 16 пассажиров, перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и два пассажиров, еще 12 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 25 человек и 198, - травмированы.