Продаётся яхта Йосипа Броз Тито

Власти Чорногории объявили об аукционе по продаже яхты "Приморка", входившей в состав личной флотилии морских судов бывшего коммунистического лидера Югославии Йосипа Броз Тито.

Как сообщило черногорское телевидение со ссылкой на официальные источники в правительстве республики, первоначальная аукционная цена яхты, построенной в 1974 году в Италии, составит 180 тысяч евро. Это на 20 тысяч евро меньше, чем ежегодная стоимость содержания судна класса "Люкс" у причала морского порта города Тиват на Адриатическом море.

После того как в 1991 году яхта бывшего президента СФРЮ была приписана к порту Тиват, она трижды попадала в аварии, последний раз - в 2003 году, когда судно село на мель у хорватского побережья Адриатики.

"Приморка" - вторая из трех яхт Иосипа Броз Тито, выставленная на продажу министерством транспорта Черногории из-за слишком высокой стоимости обслуживания судов такого класса. В прошлом году частному владельцу была продана яхта "Галеб". Что касается третьей яхты "Ядранка", пока черногорские власти продавать ее не планируют.