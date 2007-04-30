Названы победители Танцев со звездами-2

Победитель телепроекта «Танцы со звездами – 2», был назван вчера поздно вечером - после гала-концерта на «1+1». Им стала пара Лилия Подкопаева - Сергей Костецкий.

Финал чуть было не подпортил идиллии конкурса. Ведь Подкопаева с первой программы оставалась полноправным фаворитом. К танцам она подошла с олимпийским рвением. Трудно спорить, что по техническим параметрам она давно состоялась как танцовщица. Самая яркая танцевальная история олимпийской чемпионки - "Королева ночи", где она, уподобившись героине Сальме Хайек в фильме "От заката до рассвета", грациозно станцевала роковую вампиршу с удавом на руках.

Но в двух последних программах Подкопаеву подвело чувство вкуса. Номер под уличную песню и история Золушки, которую пара сплясала под Сердючку, не были одобрены жюри. Зато Лилии удался танцевальный номер "Матрица", где она удачно применила свои гимнастические трюки. Профессиональные оценки финалистов в результате шли нога в ногу – 115 на 113 в пользу Подкопаевой.

Лидер ВВ с начала и до конца проекта был полной противоположностью Подкопаевой. Техническая сторона его явно не интересовала. Было видно, что Скрипке важен не результат, а сам процесс, в который должно быть включено новаторское режиссерское решение. Он не стыдился постоянно повторять, что танцует во имя культурной революции.

Одна из самых кусающихся жюри Елена Коляденко очень удачно отметила в финале - то, что есть у Скрипки, нет у Подкопаевой, и наоборот. Это правда. Подкопаева - техника танца. Скрипка - его душа и харизма. Она работала как на соревнованиях, ориентируясь на высокий балл. Он - на самовыражение и игру жанра. Недаром в жюри шутили, что после Скрипки могут быть открыты некоторые новые танцевальные элементы.

Известный музыкант подошел к танцам с особым креативом. Что бы ни танцевалось – танго, ча-ча-ча, или вальс, в него вносился именно характер и новшество от Скрипки. Причем, в своем характерном ключе в каждом танце он старался гнуть свою патриотическую линию – то менял вышиванки, то включал в музыкальную линию обработку национального гимна, обтанцовывал и разные народные обычаи. Даже русскоговорящая партнерша Скрипки Елизавета Дружинина уже со второй программы перешла на украинский. А за час до финала лидер ВВ обещался выйти на Европейскую площадь к митингующим в поддержку помаранчевой оппозиции. Кстати, в финале Скрипка был хорош - станцевал свой номер "Че Гевара" и танго-сватанье в вышиванке. Правда, в этот раз обошлось без "гарбуза". Третьим номером ВВ-шника стал "космический номер", в котором пара улетает в ракете.

Поэтому финал Скрипки-Подкопаевой многими читался как политическое или языковое противостояние. Об этом в последнем слове упомянула Лилия Подкопаева, допустив казус. Обращаясь к Олегу Скрипке, чемпионка заявила: это неправда, что Восточная Украина победила Западную, откуда он родом. Это прозвучало довольно смешно – ведь многие знают, что музыкант родился в Таджикистане (в семье украинских переселенцев), и изучил национальный язык в зрелом возрасте.

Поэтому Скрипка, расхохотавшись, ответил: «Я родом не с Западной Украины, а с Украины».

На гала-концерте выступили все восемь пар и гости шоу. В их числе и представитель Украины на "Евровидении" Верка Сердючка.

Напомним, в шоу «Танцы со звездами – 2» принимали участие восемь звезд: Александр Пономарев, Снежана Егорова, Максим Нелипа, Светлана Лобода, Женя Кошевой, Ирина Билык, и собственно финалисты – Олег Скрипка и Лилия Подкопаева.

Газета по-киевски