Два мальчика-остолопа - символы Евро-2012 или очередное позорище?

Представление символики Украины и Польши прошло в узком профессиональном кругу: аплодисменты, рукопожатия, счастливые улыбки футбольных и правительственных функционеров и два глупейших мальчика-остолопа, плясавшие на изумрудных футбольных полях Украины и Польши. Это не шутка и не заставка к фильмам ужасов – это наша реальность. И факт утверждения символов прошел без народного обсуждения и согласования: нам, как «отсталым» нациям, предложили придумать имена ребятам-близнецам и дали на выбор, как в тестах для умственно отсталых по методике Марии Монтессори, выбрать Славко и Славек, Шемек и Стримко, Клемек и Ладко.

Матерь Божья, сжалься над нашей глупостью, бесхребетностью и неполноценностью. Заплатив миллионные гонорары студии Warner Brothers, мы получили образцы талисманов – кукол будущего чемпионата с видимыми признаками отсталости - и умственной, и физической: бесцветные лица, направленные «в никуда» глаза, хилые, бесформенного телосложения туловища. Когда этих талисманов показали публике на украинских стадионах, то маленькие дети – плакали от страха, а взрослые дяди от стыда прятали глаза перед журналистами. Забойщики-аниматоры попробовали «завести» публику, но у народа был довольно «пресный» вид на фоне танцев ребят-талисманов. Расчет на то, что «people схавает» оправдался, потому что «people - народ» вслух не возмущался, утерся от дежурного хамства и только дома на кухне возмущался тем, что нас опять обманули и подсунули низкопробную разработку в хорошей обертке да еще и за такие деньги.

Не менее важно, как одеты представленные талисманы. Отрабатывалась версия одежды вроде бы в национальных цветах обоих держав, но «творцы» абсолютно пренебрегли элементарными геральдическими требованиями использования национальной символики. Флаг Украины сине-желтый и порядок цветов прописан в Конституции Украины, статья 20-я которой определяет, что «Государственный флаг Украины – стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов». Но мальчика-дебильчика-украинца одели в желтую майку и шорты синего цвета – хотя должно быть наоборот: майка – синего цвета, а шорты – желтые.

На презентации во Львове прозвучали захватывающие высказывания, что «талисманы направлены в первую очередь на детскую аудиторию.., и, что в основе появления талисманов лежит сказка о Котигорошке, что, по его (г. Лубкивского) мнению, было дискретно заметно в мультике, посвященном этим персонажам. Потому, для талисманов не нужно искать реальных имен, ведь они являются в большей мере сказочными персонажами». Эта фраза принадлежит директору МОК "Евро-2012" Маркияну Лубкивскому.

Уважаемый пан Лубкивский! Известны ли вам особенности детской психологии (5-11 лет), потому что именно детки этого возраста собственно и играют с куклами. Представленные Вами куклы вызовут тяжелую психологическую травму у детей, которые возьмут их в руки и сформируют комплекс собственной неполноценности. Нация, которая себя уважает, воспитывает детей на лучших образцах культурных достижений, и Украина является передовой страной в области разработок и внедрения педагогических технологий и учебно-методических пособий. Именно кукла и является учебно-методическим пособием, которое формирует у ребенка основные морально-этические нормы. Какие черты Вы хотите сформировать у своего ребенка, который будет созерцать вот это бесформенное одоробло???

Скажите господа – патриоты разных политических движений, где ваши возмущенные голоса от имени народа «Спасаем, ребята, нашу честь и достоинство, потому что нас обворовали???» Хочу вам сказать, что нас не только обворовали, а еще и собираются опорочить на весь белый свет. Украинцы и поляки – два славянских народа, который проживает веками на путях извечных миграционных человеческих потоков. За тысячу лет у наших народов достаточно смешанной крови, которая сотворила физически совершенные и красивые нации. Наши женщины (украинки и польки) всем миром признаны, как самые красивые. Более того, мы совершенны не только физически, но и интеллектуально: еще с древних времен именно представители славянских народов повлияли на развитие истории, культуры, письменности, театра в европейской цивилизации. И кому это было нужно изобразить нас народами с явными признаками вырождения и неполноценности? С пониманием можно отнестись к правительственным функционерам, которые за современными заботами не обратили внимания на выражение лиц и телосложение кукол. Но общественность чего молчит? Не нужно нам глаза прятать, давайте бить в набат всем обществом и пусть мудрецы из Warner Brothers исправят свои ошибки без дополнительной оплаты, и вместо откровенной халтуры качественно выполнят заказ Украины и Польши.

Обращаюсь к премьер-министру нашего государства г. Азарову Николаю Яновичу и Президенту Украины г. Януковичу Виктору Федоровичу!

Уважаемые господа!

Прошу от имени граждан Украины, которым не безразличен авторитет нашего государства в Европе и мире. Обратите внимание на факт явного унижения нашего народа, авторитета Украины и возьмите ситуацию создания символики будущего европейского футбольного чемпионата под собственный контроль. Необходимо переломить нищую практику того, что порочит Украины на международном уровне, произвольное использование национальной символики Украины и твердо отстаивать наши интересы в европейском и мировом просторанстве.

С уважением, Президент Ассоциации «Спадщина України» Ирина Квасница