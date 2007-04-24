Что общего у ЦИК с холодильником?

Реплика

Центризбирком косит загадочная хворь. Хотя нет, не загадочная. Лично я о таком еще в 3-м классе узнала, – воспаление хитрости называется. Так точнее будет.

Оно, конечно, людей понять можно…

Как только в ЦИК набирается кворум, злосчастная комиссия тут же оказывается на передовой. Причем в положении худшем, чем даже безрадостное положение Конституционного суда. Тот хоть действует в рамках заданных законом полномочий.

Центризбирком, понятное дело, едва собирается в достаточном для принятия решения составе, должен эти самые решения принимать. И без того уже затянули – дальше некуда. Вон давеча заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук тоскливо констатировала, мол, срывается избирательный процесс. Да что там срывается! Не побоимся этого слова – сорван. Потому что, пардон, провести подготовку к досрочным выборам за один месяц вместо отведенных законом двух (и это при том, что специалисты сомневались даже в вероятности реализации первого срока) – все равно, что картошку собирать не следующий день после посадки. Какой-никакой результат таки будет, но совершенно несоразмеримый с энергозатратами.

Но проблема-то еще и в том, что члены Центризбиркома – живые люди. И им так же, как и всем остальным, свойственно думать, опасаться и не стремиться влипать в истории, чреватые неприятными для судьбы поворотами.

Начни ЦИК принимать решения до того, как Конституционный суд примет вердикт о соответствии или несоответствии Конституции указа о роспуске парламента, и любое решение ЦИК может оказаться не просто неправильным. Преступлением перед государством. Посягательством на основы демократического общества. Ну и так далее в меру садистской фантазии, отпущенной отечественным политиканам. И кто сказал, что ни победители, ни проигравшие не пожелают отыграться на ЦИК? Обвинив его членов если не в выполнении «преступного» указа Президента, то в исполнении «преступных» распоряжений парламента. А угрозами уголовного преследования и без того едва ли не каждый день размахивают. Все кому не лень, и по любому поводу.

Так что сегодня для ЦИК наиболее оптимальный вариант – прикинуться шлангом и не отсвечивать. Что, собственно говоря, и происходит. Но как!

Взрослые дяди и тети. Не последние, прямо скажем, дяди и дети в государстве играют в пациентов «доброго доктора Айболита», настоятельно требующих госпитализации после «укуса осы» или «клевка курицы в нос».

На то, какое время продержится очередной с трудом собранный кворум в ЦИК уже можно ставки принимать. Слышишь по «ящику», что ЦИК «может приступить к работе», и азарт аж маковку перехлестывает. Сколько на сей раз продержатся до очередного «приступа»? В среднем – от 4 до 2,5 часов выходит.

Знаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. В конце концов, если взрослый ответственный человек считает слишком опасной для своего здоровья или неприятной лично для себя (скажем, по политическим мотивам) какую-то работу, в его распоряжении всегда имеется нормальный, предусмотренный законом и, главное, ответственный выход – уволиться. Подать в отставку, сложить полномочия и так далее. В общем, сделать ноги, предоставив конторе возможность найти другого сотрудника. А не прятаться на больничном…

А то «поиски» кворума в ЦИК уже напоминают анекдот про придурка, который часами хлопал дверцей холодильника. Пытался поймать на горячем ту шуструю сволочь, что включает и выключает свет внутри злополучного кухонного агрегата.

Вера Сорока