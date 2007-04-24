КамАЗ столкнулся с трамваем: пострадали пять человек

В г. Донецк на перекрестке улиц Димитрова и Буденного водитель грузового автомобиля "КамАЗ" допустил столкновение с трамваем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 5 человек (пассажиры трамвая), из них 4 с травмами госпитализированы в городскую больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 человек и 177, - травмированы.