Итальянский премьер вызвал скандал из-за руки и гениталий

Шквал критики обрушился на премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, когда стало известно о проведенной по его требованию "реставрации" двух мраморных скульптур эпохи Древнего Рима.

Сообщается, что Берлускони лично распорядился восстановить недостающие пенис Марса и руку Венеры.

Поручение Берлускони поступило незадолго до визита в Италию премьер-министра Китая Вэня Цзябао. "Почему в Китае все статуи выглядят как новые, а у наших не хватает то голов, то рук? Исправьте это", - цитирует газета La Repubblica слова Берлускони.

Искусствоведы настаивают, что восстановление подобного рода - дурной тон, противоречащий эстетике изобразительного искусства.

В то же время приближенный к Берлускони архитектор Марио Каталано, взяв на себя ответственность за решение о "регенерации", рассказал британской Guardian, что рука Венеры и пенис Марса прикреплены к статуям с помощью некой системы магнитов. Механизм ее работы он объяснить не смог, но заявил, что эти детали можно снять в любой момент.

Изваяния, изображающие бога войны Марса и богиню любви Венеру, были найдены при раскопках в 1918 г. Они временно переданы в резиденцию Берлускони из Национального римского музея.