Недалеко от штаб-квартиры НАТО нашли бомбу
21:13, 15 ноября 2010Разное
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Разминирование продолжат завтра
В Брюсселе, неподалеку от штаб-квартиры НАТО на строительстве новой штаб-квартиры сегодня обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает бельгийское агентство Belga.
Бомбу весом в 200 кг пока не удалось разминировать из-за наступления темноты, поэтому работы продолжатся завтра.
Сразу после обнаружения опасной находки полиция Брюсселя частично перекрыла движение по бульвару Леопольда ІІІ на несколько часов.
Сейчас движение по этой улице снова открыто.
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