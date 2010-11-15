Недалеко от штаб-квартиры НАТО нашли бомбу

В Брюсселе, неподалеку от штаб-квартиры НАТО на строительстве новой штаб-квартиры сегодня обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает бельгийское агентство Belga.

Бомбу весом в 200 кг пока не удалось разминировать из-за наступления темноты, поэтому работы продолжатся завтра.

Сразу после обнаружения опасной находки полиция Брюсселя частично перекрыла движение по бульвару Леопольда ІІІ на несколько часов.

Сейчас движение по этой улице снова открыто.