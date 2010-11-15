Церковь Англии тайно готовит продажу картин
Скандал неизбежен
Церковь Англии тайно готовит продажу своего собрания картин испанского художника XVII века Франсиско де Сурбарана, сообщает The Daily Mail со ссылкой на конфиденциальные документы, попавшие к журналистам.
По данным газеты, руководители церкви уже поручили одному лондонскому PR-агентству минимизировать последствия скандала, который неминуемо вызовет продажа полотен. Пиарщикам заплатили 37 тысяч фунтов. 10 лет назад архиепископы Кентерберийский и Йоркский уже собирались продать Сурбарана, однако были вынуждены оставить эту идею из-за поднявшейся волны общественного возмущения.
12 картин в течение 250 лет висели в исторической резиденции епископов Даремских, замке Окленд (Auckland), отмечает Лента.ру. Их собираются продавать на аукционе Sotheby`s, всю коллекцию оценивают примерно в 15 миллионов фунтов. Дата продажи точно еще не определена, однако торги могут состояться в дни Нового года.
В конфиденциальном письме представитель PR-агентства Chelgate утверждает, что наилучшим исходом будет, если для всех картин удастся найти одного покупателя. Максимальный репутационный урон будет нанесен, если собрание будет раздроблено, и работы Сурбарана отправятся за границу - "к российским, японским или ближневосточным коллекционерам".
По мнению пиарщика, скандал удастся сгладить, если доверить освещение продажи дружественному художественному критику.