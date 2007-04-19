”Окно в Америку” открылось в Полтаве

В Полтавской областной научной библиотеке им. Котляревского появился информационный центр «Окно в Америку».

Как передает корреспондент УНИАН, центр сегодня торжественно открыли представитель Посольства США в Украине Райан КОХ, а также заместитель председателя облсовета Петр ВОРОНА.

“Этот шаг сближает наши страны и помогает в образовании. В частности, с 2001 г. на Полтавщине действуют проекты Интернет-библиотек, имеющих бесплатный доступ ко всемирной сети”, - заявил П.Ворона.

Полтавский Центр «Окно в Америку» - один из 22 подобных центров в Украине, которые уже открылись в Кировограде, Донецке, Одессе, Львове, Луганске, Симферополе, Херсоне и др.

С 2001 года Посольство Соединенных Штатов предоставило свыше 600 тыс. долларов на открытие содержащих информационные материалы о США - правительстве, культуре, литературе, истории, университетах и бизнесе - информационных центров "Окно в Америку" в публичных библиотеках.

Цель созданных центров - предоставление современной информации о США и пополнение фондов собраний книг англоязычными изданиями. Центры "Окно в Америку" - место проведения лекций, презентаций американских фильмов и литературных произведений и других культурных мероприятий, помогающих лучшему пониманию культуры и народа Соединенных Штатов Америки.