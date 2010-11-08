Дамоклов меч над гривней начинает опускаться

Руководители Национального банка и правительства по-прежнему пытаются изображать хорошую мину при плохой игре, продолжая рассказывать об отсутствии серьезных причин для девальвации гривни как до конца года, так и на 2011 год. Однако отчеты Нацбанка об основных тенденциях денежно-кредитного и валютного рынков за последние месяцы говорят об обратном.

Так, согласно обнародованным в конце минувшей недели на сайте НБУ документам о тенденциях на финансовых рынках Украины в октябре, обнаруживаются, минимум, три тревожных для стабильности национальной валюты обстоятельства.

Во-первых, в минувшем месяце украинцы купили у банков свободно-конвертируемой валюты на $3,218 млрд., а продали – лишь на $1,344 млрд. Следовательно, население Украины купило иностранной валюты на $1,874 млрд. больше, чем продало.

Причем, в октябре имело место продолжение тенденции роста спроса украинцев на СКВ: в сентябре физические лица купили в банках валюты больше, чем продали - на $1,611 млрд.; в августе – на $0,398 млрд.; в июле – на $0,149 млрд.

Во-вторых, Нацбанк израсходовал в прошлом месяце $496,4 млн. золотовалютных резервов путем интервенций на межбанковском валютном рынке с целью поддержания гривни от девальвации: продано регулятором было валюты на $734,1 млн., а куплено – на $237,7 млн.

К тому же, этот процесс наблюдается уже второй месяц подряд - в сентябре НБУ потратил валютных резервов в виде интервенций на сумму $668,8 млн. А в первые дни ноября Нацбанк продолжил продавать иностранную валюту на межбанке.

В-третьих, несмотря на увеличившийся спрос на наличные доллар и евро, украинцы все менее активно наращивают банковские депозиты в иностранной валюте.

Так, в октябре объем банковских вкладов физлиц в иностранной валюте вырос, по данным Нацбанка в долларовом эквиваленте всего на 203,9 млн. долл. США. При этом нужно учитывать, что курс евро к доллару в октябре повысился, поэтому данная прибавка в значительной мере обусловлена курсовым приростом по вкладам в евровалюте, а не реальным увеличением депозитов в иностранной валюте.

А, например, в сентябре величина банковских вкладов украинцев в СКВ увеличилась на 521,2 млн. долл. США

Таким образом, очевидно, что шаткое доверие к гривне и банковской системе, которое возобновилось у значительной части украинцев в последнее время после его утраты от штормов на валютном рынке в 2008-2009 годах, в сентябре и октябре нынешнего года снова серьезно пошатнулось.

Причем, озабоченность соотечественников легко понять. Мощные рывки инфляции всегда подрывают доверие граждан и бизнеса к национальной валюте, поскольку даже более высокие ставки по гривневым депозитам по сравнению со ставками по вкладам в иностранной валюте не перекрывают инфляционного обесценивания гривни. А инфляция в Украине била рекорды и в августе, и в сентябре.

Например, в сентябре инфляция составила 2,9%, тогда как ставки по гривневым депозитам в прошлом месяце лишь в отдельных банках достигали 16-18% годовых, что соответствует 1,3-1,5% дохода в месяц. В крупных украинских и иностранных банках ставки сейчас намного ниже. Таким образом, реальная убыточность банковских депозитов в гривне составила в сентябре минимум 1,4-1,6%. По депозитам в иностранной валюте убытки были еще больше, так как ставки по ним примерно вдвое ниже, чем по гривневым депозитам.

Понятно, что держать в таких условиях депозиты в банках нелогично, поэтому многие соотечественники решили конвертировать свои гривневые накопления в твердую валюту, рассчитывая на будущую девальвацию национальной валюты. Причем, помня печальный опыт конца 2008 года, многие украинцы не спешат нести СКВ в банки, а оставляют деньги «под подушкой».

Надо сказать, что не вся сумма покупки физлицами иностранной валюты явилась простым обменом украинцами своей гривни на СКВ. Значительная часть данного объема – это закупка валюты теневым бизнесом за гривню от реализации в Украине контрабандной продукции. Однако данное обстоятельство никак не прибавляет уверенности в стабильности национальной валюты.

Конечно, существенно поддержать гривню от падения могут кредиты МВФ. Но есть большие сомнения в том, что этот международный финансовый донор выделит Украине уже второй транш кредита, получить который правительство и Нацбанк рассчитывают до конца ноября.

На прошлой неделе миссия МВФ прибыла в Киев с целью проверить выполнение украинским правительством взятых на себя обязательств согласно подписанному ранее Меморандуму, а в этом плане украинской стороне особо похвастаться нечем.

В частности, согласно ставшим известными данным Счетной палаты, за девять месяцев 2010 года доходы бюджета оказались недовыполнены на 7 млрд. грн., расходы – почти на 5 млрд. грн. ГНАУ и Гостаможня не смогли в полном объеме собрать налоги – план по НДС недовыполнен на 5,12 млрд. грн., по налогу на прибыль – на 2,56 млрд. грн., по акцизному сбору – на 1,76 млрд. грн.

Дефицит бюджета вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем вдвое – до 52,8 млрд. грн., одной из причин чего СП называет оформление возмещения НДС облигациями ОВГЗ. Выполнение же украинским правительством плана поступлений в бюджет и удержание дефицита бюджета в жестких рамках является одним из обязательных условий Меморандума Украины с МВФ.

Кроме того, правительство не выполнило условия Меморандума по дефициту «Нафтогаза» и по возмещению НДС. Также у МВФ наверняка возникнут претензии к Налоговому кодексу. Наконец, правительство на днях объявило, что не намерено повышать пенсионный возраст для женщин, что также является одним из пунктов Меморандума.

«Самая трудная часть разговора - это пенсионная реформа. Что делать с пенсионным законодательством, нам приходится постоянно финансировать пенсионный фонд из бюджета. И там рост 1% ВВП в год. Что очень много», - рассказал по этому поводу вице-премьер Сергей Тигипко в четверг в эфире «5 канала». И вообще, переговоры с миссией МВФ, которая прибыла в Украину, будут сложными, считает он. Поскольку, по словам Тигипко, МВФ «очень плохо воспринимает аргументы, которые мы говорим».

Следовательно, стабильность гривни под вопросом уже на самое ближайшее будущее. Если МВФ откажет Украине во втором транше, то национальная валюта может стремительно обвалиться, как это происходило в конце 2008 года. Впрочем, если МВФ даст второй транш, то может не дать третий, намеченный на первый квартал 2011 года. Или четвертый… Дамоклов меч над гривней продолжает висеть, лишь обрушится он несколько позднее…

Игорь Котович