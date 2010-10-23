Студент получил 15 суток за брошенное в министра яйцо
00:47, 23 октября 2010Разное
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Сообщение из Ростова-на Дону
Постановлением мирового судьи Кировского района Ростова-на-Дону (РФ) бывший студент Южного федерального университета Евгений Мельников, бросивший накануне куриное яйцо в министра образования страны Андрея Фурсенко, проведет 15 суток в изоляторе, сообщили в пресс-службе областного ГУВД.
"Несмотря на то, что метатель яиц промахнулся, он предстал перед законом. Постановлением мирового судьи судебного участка номер 2 Кировского района г.Ростова-на-Дону Евгений Мельников получил 15 суток административного ареста", - приводит сообщение Би-би-си.
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