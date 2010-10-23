Студент получил 15 суток за брошенное в министра яйцо

Постановлением мирового судьи Кировского района Ростова-на-Дону (РФ) бывший студент Южного федерального университета Евгений Мельников, бросивший накануне куриное яйцо в министра образования страны Андрея Фурсенко, проведет 15 суток в изоляторе, сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

"Несмотря на то, что метатель яиц промахнулся, он предстал перед законом. Постановлением мирового судьи судебного участка номер 2 Кировского района г.Ростова-на-Дону Евгений Мельников получил 15 суток административного ареста", - приводит сообщение Би-би-си.