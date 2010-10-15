Памятный знак последнему кошевому атаману открыли в Сумах

В Сумах торжественно открыт памятный знак уроженцу края, последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому по случаю его 320-летия и Дня Украинского казачества.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак установлен в казацком сквере имени П.Калнышевского Сумского педагогического университета.

Поздравляя с этим событием активистов современного казачьего движения, представителей общественности и студенчества, заместитель главы Сумской облгосадминистрации Сергей ГРИЦАЙ отметил значимости фигуры П.Калнышевского для нынешних и грядущих поколений.

"Наш земляк Петр Калнышевский оставил после себя заметный след как меценат, общественный деятель, патриот Украины. Задачи власти и общественности - содействовать изучению жизни и духовного наследия этого выдающегося человека", - сказал С.ГРИЦАЙ.

Также по случаю Дня украинского казачества он наградил Почетной грамотой председателя ОГА атамана Сумской паланки Международной общественной организации "Казачество Запорожское" Виктора ЛЯХА, начальника штаба этой паланки Василия СЕВЕРИНА и коллектив студенческого научного общества Международной общественной организации "Казачество Запорожское" при Сумском государственном педагогическом университете им. А. Макаренко.

В свою очередь, заместитель председателя Сумского областного совета Валерий ТОЛБАТОВ от имени облсовета и депутатского корпуса поблагодарил казачество Сумщины за создание казацкого сквера имени Петра Калнышевского и открытие ему памятного знака.

«Для всех нас последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Иванович Калнышевский - человек-легенда, человек-эпоха. Он - символ непреодолимости духа казацкого, самоотверженный сын своего народа, поистине человек чести, правды и доброты - навечно остался в памяти украинцев как образец высшей пробы патриотизма, любви к родному народу, к милой сердцу Украине", - сказал В.ТОЛБАТОВ.

Православные священники провели обряд освящения памятного знака, а также отслужили заупокойную литию.

После торжеств их участники высадили в сквере им. П. Калнышевского молодые деревца.