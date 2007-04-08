Ющенко: Я приветствую появление этой прекрасной книги (фото)

Накануне Пасхи в Луганском пресс-клубе состоялась презентация книги мастера росписи писанок из Свердловска (Луганская область), члена национального союза мастеров народных искусств Украины Татьяны Коновал, которая изобрела свою уникальную технологию травления рельефного рисунка по желтому яйцу.

Книга "Писанкова азбука" издана при содействии Президента Украины Виктора Ющенко. Обращаясь в предисловии к читателям книги, В.Ющенко среди прочего отмечает: "Я приветствую появление этой прекрасной книги... Рад, что благодаря таланту и призванию многих людей в нашем государстве возрождается глубоко национальная традиция писанкарства, в которой сохранена народная душа...

"Писанкова азбука" - хороший подарок к светлому празднику Воскресенья Христова для всех, кто интересуется искусством росписи писанок и желает им овладеть...

Росписью писанок Татьяна занимается около десяти лет. На Востоке Украины этот вид народного искусства никогда не был так развит, как на Западе. Внимание Татьяны на этот вид народного творчества обратил ее муж, уроженец Западной Украины.

Татьяна не случайно носит звание мастера. Она дает мастер-классы не только в Луганской, но и во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и других областях Украины. Сейчас готовится к съезду мастеров писанки в Коломые.