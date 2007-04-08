Ющенко: Я приветствую появление этой прекрасной книги (фото)
Вышла "Писанкова азбука" Татьяны Коновал
|Татьяна Коновал, мастер росписи писанок
Книга "Писанкова азбука" издана при содействии Президента Украины Виктора Ющенко. Обращаясь в предисловии к читателям книги, В.Ющенко среди прочего отмечает: "Я приветствую появление этой прекрасной книги... Рад, что благодаря таланту и призванию многих людей в нашем государстве возрождается глубоко национальная традиция писанкарства, в которой сохранена народная душа...
"Писанкова азбука" - хороший подарок к светлому празднику Воскресенья Христова для всех, кто интересуется искусством росписи писанок и желает им овладеть...
|Рельефный рисунок по желтому яйцу. Работа Татьяны Коновал
Татьяна не случайно носит звание мастера. Она дает мастер-классы не только в Луганской, но и во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и других областях Украины. Сейчас готовится к съезду мастеров писанки в Коломые.
|Писанки. Работа Татьяны Коновал