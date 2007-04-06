Семь верующих распяли себя на крестах в Страстную пятницу

В Страстную пятницу семь филиппинских верующих в знак искупления грехов распяли себя на крестах, передает агентство Associated Press.

Жители деревни Сан Педро Кутуд (San Pedro Cutud), которая находится в 70 километрах севернее столицы Филиппин, уже не первый год проводят этот ритуал в Страстную пятницу.

Семь филиппинцев полтора километра несли на себе на вершину холма деревянные кресты, на которых они затем были распяты, изображая последние часы жизни Иисуса Христа. Ноги и руки верующих прибили к крестам 10-сантиметровыми гвоздями, которые были заранее продезинфицированы.

Один из приговоривших к себя к распятию, Рубен Эньяхе (Ruben Enaje), 46-летний изготовитель рекламных щитов, участвует в этом ритуале уже в 21-й раз.

Кроме того, десятки полураздетых мужчин в знак искупления грехов избивают себя бамбуковыми палками.

За зрелищем наблюдали более ста иностранных туристов. По словам местных полицейских, многие из них расположились у подножия холма, на котором стоят кресты с распятыми верующими.

Католическая община Филиппин выступает против этого ритуала, который стал одним из наиболее популярных развлечений в Сан Педро Кутуд.