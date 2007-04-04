Зачем Конституционный Суд, если есть «антикризисная» коалиция?

Мнение

В стране уже было три генпрокурора, два губернатора Киевской области, теперь вот два председателя Центризбиркома образовалось…

Президент распустил парламент, а тот не распустился. Вернее, распустился, но совсем в другом смысле. Так и заявили наши дражайшие избранники открытым текстом, мол, денег на внеочередные выборы не дадим, и не надейтесь. Да еще и запретили главам Минфина и Центробанка перечислять деньги в ЦИК. Любые и в любом виде.

Азаров всех желающих получить деньги на выборы отправляет прямым ходом к Ющенко с Тимошенко. Мол, у них в списках миллионеров – как наполеонов в желтом доме, пускай скинутся… И что? Профинансируют выборы в частном порядке? Оригинальный подход.

Президент распорядился выборы провести. Юлия Тимошенко твердит, что Ющенко прикажет, и деньги найдутся. Интересно, а как чиновники будут выполнять два взаимоисключающие решения? В порядке поступления, что ли?

А пока Давыдович остался без финансирования и, надо полагать, без зарплаты. Шуфрич считает, что он этого еще не заметил, но ощутит на себе в самом скором времени. Между прочим, тот же Давидович – человек подневольный. Его деятельность на посту главы ЦИК четко регламентируется законодательством, и никакой неприкосновенности, в отличие он наших незабвенных представителей-законодателей, ему не светит.

Считать деньги в чужих карманах – любимая национальная забава Украины на все времена. Вон и политики, независимо от «масти», даже на митингах, и даже несмотря на то, что страна опять трещит по береговой линии Днепра, больше 5 минут риторику в стиле «единение и развитие демократического общества» не выдерживают. Все на то же «бабло» скатываются…

Да, и еще на волю народа кивают. Старательно «забывая», что воля народа – это не число участников митингов. И уж тем более, не цифра, названная этих митингов организаторами. Ни в какие два Майдана 47 миллионов не впихнуть. Даже утрамбовав их как кильки в банку.

Не меньше наши политики любят апеллировать к закону. “С кровью” выдирая особо приглянувшиеся им куски и старательно вымарывая все, что противоречит заявленной позиции. А Виктор Ющенко то и дело повторяет, что Закон у нас – один на всех. Тем более Основной.

Закон-то, может, и один, а толкования – как мушки-дрозофилы размножаются. «Антикризисная» (или как там ее?) коалиция возомнила себя Конституционным Судом, каждый коалиционный министр, включая Лавриновича – тоже. Наперебой толкуют конституционность президентского указа…

Создается впечатление, что одного экземпляра Конституции на всех активизировавшихся комментаторов хватит с лихвой. Если разорвать его на куски, и каждому выдать тот, что ему больше нравится. Кажется, даже лишние останутся. Как минимум, те, в которых речь идет об обязанностях…

Вера Сорока, г. Киев