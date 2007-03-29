Ровенский горсовет требует отставки Табачника

Ровенский горсовет требует отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении о защите украинского языка, которое поддержали 42 депутата из 52, участвовавших в сессии.

Заявление от имени фракции Украинской народной партии озвучила на сессии депутат Татьяна РЕДЮК. Депутаты призывают правительство выделять средства на развитие украинского языка и перевести учебные заведения на преподавание предметов на государственном языке.

В заявлении также содержится требование уволить Д.ТАБАЧНИКА. Т.РЕДЮК пояснила это требование тем, что он неуважительно высказывался об украинском языке и украинской интеллигенции в прошлогодних интервью некоторым изданиям.

В заявлении также говорится, что антиукраинские силы порочат и презирают украинский язык, а одним из выразителей такой позиции является вице-премьер-министр Д.ТАБАЧНИК.