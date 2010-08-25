Микроавтобус ударил КамАЗ: 1 человек погиб, 9 пострадали

В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии 1 человек погиб и 9 лиц, из которых 4 детей (2000-2005 гг. рождения), пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло вчера вблизи села Мигия Первомайского района. Во время движения в попутном направлении водитель частного микроавтобуса „IVEKO” (перевозил 12 пассажиров) допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля „КамАЗ” .

Пострадавших с травмами различных степеней тяжести госпитализировали в центральную больницу г. Первомайска.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и 152 – травмированы.