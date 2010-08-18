Янукович не стал резать и пробовать самый большой каравай Украины

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» презентовал на Национальной Сорочинской ярмарке (Миргородский район, Полтавская область) 320-килограммовый каравай в виде 1-гривневой монеты

Как передает корреспондент УНИАН, сдобный каравай имеет 2 метра в диаметре.

Представитель хлебокомбината рассказала, что для создания каравая 5 пекарей замесили сдобу из 221 кг муки, 110 куриных яиц, 31 кг сахара и 9 кг дрожжей.

Она также отметила, что рекорд под названием "Самый большой каравай Украины" официально занесли в Книгу рекордов Украины.

«Сегодня к нашему караваю приходил и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Мы предложили ему разрезать его и попробовать, но он отказался. Позже это сделаем мы и раздадим его посетителям выставки», - заявила представитель комбината.

В 2009 году Полтавский хлебокомбинат испек для Сорочинской ярмарки 160-килограммовый каравай.