В Москве начинается прием заявлений на заключение брака в "день трех десяток" 10 октября 2010 года, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

По информации Управления ЗАГС Москвы, 10 октября 2010 года пришлось на воскресенье, выходной день. Однако связи с многочисленными обращениями граждан, желающих заключить брак именно в этот день, Управление приняло решение сделать день рабочими в нескольких районных загсах.