Вблизи Антониевых пещер археологи обнаружили остатки моста

Вблизи Антониевых пещер в Чернигове археологи обнаружили остатки моста XVII ст.

Как сообщила городская газета "Черниговские ведомости", студенты Института истории, этнологии и правоведения им. Лазаревского во время археологических раскопок исследовали участок в овраге вблизи пещер. Оказалось, что возле православного монастыря жили крестьяне, которые его обслуживали.

По словам заведующего отделом пещер Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Владимира РУДЕНКО, во время раскопок найдено достаточно большое количество фрагментов посуды, как керамической, так и стеклянной. Достаточно интересная находка – глиняная фляга, украшенная по бокам изображениями человеческих лиц. Среди посуды есть и бокалы. Археологи считают, что, вероятно, на месте раскопок было жилье начала XVII века. "Скорее всего, здесь жили крестьяне, которые обслуживали монастырь. Еще одно жилье мы нашли и в древнерусском слое. На дне оврага когда-то тек ручей, поэтому вполне логично, что вблизи него и селились люди. Над этими слоями хорошо сохранились опоры моста, который был над оврагом в конце XVII века," - отметил В.РУДЕНКО.

Археологические исследования комплекса Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове, в составе которого находятся Антониевы пещеры, проводятся уже тридцатый год.