Юлия Тимошенко на пресс-конференции (4 фото)

17:46, 24 марта 2007
Разное
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У Ющенко есть все основания для роспуска ВР

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет все правовые основания распустить Верховную Раду. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

«Мы считаем, что у Президента есть несколько правовых оснований для того, чтобы распустить парламент – срочно, безотлагательно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Во-первых, 25 августа утратили действие все акты о назначении премьер-министра и министров этого правительства в силу того, что они не сложили своевременно депутатские полномочия. По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, “на фоне политического кризиса и угрозы смены конституционного строя и на фоне узурпации власти такого правового основания – то, что с 25 августа нет легитимного правительства, достаточно, чтобы объявлять досрочные выборы”.

Во-вторых, с момента создания нынешняя коалиция нелегитимна, поскольку по Конституции она должна создаваться исключительно на базе фракций. Эта же коалиция, по словам лидера БЮТ, “была создана с привлечением предателей-депутатов”. «Из этого можно сделать вывод, что уже более 30 дней нет законной коалиции в парламенте и более 60 дней нет легитимного правительства. Оба основания являются достаточными для того, чтобы Президент объявлял досрочные выборы», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТимошенкоЛидер БЮТ Юлия Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко

Кроме того, она отметила, что состав большинства парламента не отвечает выбору народа, поскольку избиратели, которые голосовали за СПУ и одиночных депутатов-предателей, не будут их поддерживать. «Сегодня у В.ЯНУКОВИЧА и его клана не существует легитимного большинства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ заверила, что после встречи с Президентом поняла, что В.ЮЩЕНКО осознает угрозу, исходящую от клана В.ЯНУКОВИЧА для национальной безопасности Украины.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

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