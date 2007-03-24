Юлия Тимошенко на пресс-конференции (4 фото)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет все правовые основания распустить Верховную Раду. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

«Мы считаем, что у Президента есть несколько правовых оснований для того, чтобы распустить парламент – срочно, безотлагательно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Во-первых, 25 августа утратили действие все акты о назначении премьер-министра и министров этого правительства в силу того, что они не сложили своевременно депутатские полномочия. По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, “на фоне политического кризиса и угрозы смены конституционного строя и на фоне узурпации власти такого правового основания – то, что с 25 августа нет легитимного правительства, достаточно, чтобы объявлять досрочные выборы”.

Во-вторых, с момента создания нынешняя коалиция нелегитимна, поскольку по Конституции она должна создаваться исключительно на базе фракций. Эта же коалиция, по словам лидера БЮТ, “была создана с привлечением предателей-депутатов”. «Из этого можно сделать вывод, что уже более 30 дней нет законной коалиции в парламенте и более 60 дней нет легитимного правительства. Оба основания являются достаточными для того, чтобы Президент объявлял досрочные выборы», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что состав большинства парламента не отвечает выбору народа, поскольку избиратели, которые голосовали за СПУ и одиночных депутатов-предателей, не будут их поддерживать. «Сегодня у В.ЯНУКОВИЧА и его клана не существует легитимного большинства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ заверила, что после встречи с Президентом поняла, что В.ЮЩЕНКО осознает угрозу, исходящую от клана В.ЯНУКОВИЧА для национальной безопасности Украины.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН