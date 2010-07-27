В Харьковской области женщина из ревности отравила себя и своих детей

В Краснокутскую районную больницу в Харьковской области с медикаментозным отравлением госпитализирована местная жительница 1972 года рождения и двое ее детей, 1999 и 2002 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ УМВД Украины в Харьковской области, 24 июля женщина, находясь в ссоре со своим мужем на почве ревности, проглотила сама и дала детям несколько таблеток адельфана и раунатина.

Почувствовав себя плохо и увидев детей в обморочном состоянии, женщина самостоятельно вызвала бригаду медиков.

В настоящее время мать и дети находятся в больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или уход).