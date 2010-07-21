Ученые и студенты ведут раскопки Мамай-горы за свой счет

В Запорожской области студенты и преподаватели университета вынуждены осуществлять раскопки памятника национального культурного наследия Мамай-гора за свои средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной госадминистрации, данная информация была озвучена в ходе визита на место раскопок уникального курганного могильника председателя Запорожской ОГА Бориса ПЕТРОВА.

Согласно сообщению пресс-службы, в этом году "исследования оказались на грани закрытия: никакого финансирования археологических работ ни в Запорожском национальном университете (ЗНУ), ни из других источников не предусмотрено".

"Преподаватели и студенты решили поехать (на раскопки – УНИАН) за свой счет, т.к. за все предыдущие годы вложили (в исследование Мамай-горы - УНИАН) немало усилий, и если могильник не исследовать сейчас, то через несколько лет это будет невозможно - он может просто оказаться под водой", - сообщили в пресс-службе, отметив, что участники раскопок обратились за помощью к главе ОГА, и он пообещал "вместе с облсоветом подумать, какая нужна поддержка, чтобы продолжить уникальные археологические исследования в этом сезоне".

Справка УНИАН. Курганный могильник Мамай-гора - памятник национального культурного наследия, уникальный комплекс захоронений времен от неолита до позднейшего средневековья.

С 1988 года археологическая экспедиция исторического факультета ЗНУ проводит регулярные исследования на Мамай-горе. Полевую практику там уже прошло более 1000 человек.

На грунтовом кладбище, которое частично разрушено береговым смещением, раскопано 25 захоронений V тысячелетия до н.э., которые представляют азово-днепровскую культуру. Также выявлено более 100 захоронений периода неолита-бронзы и множество захоронений периода скифской культуры.