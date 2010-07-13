Под Киевом автобус столкнулся с двумя машинами: 4 раненных
13:12, 13 июля 2010Разное
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Пострадали “Range Rover” и “Audi A3”
Вчера, в 11 часов, в Киевской области, на 25 км автодороги Киев-Одесса, в селе Глеваха Васильковского района, водитель автобуса “Mersedes-Benz”, двигаясь в направлении г. Киев, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с автомобилями “Range Rover” и “Audi A3”, которые остановились перед пешеходным переходом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП четверо пассажиров автобуса “Mersedes-Benz” получили телесные повреждения и были доставлены в Васильковскую райбольницу.
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