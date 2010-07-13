Один из профсоюзов обвиняют в участии в рейдерских схемах

Председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ обратился к прокурору Запорожской области по поводу деятельности запорожской профсоюзной организации "Единенье".

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Запорожье, посвященной ситуации вокруг городского авторынка, В.РОЙ сообщил, что обращение в прокуратуру обусловлено несоответствием действий запорожской профорганизации "Единенье" требованиям Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".

По его убеждению, конфликт вокруг Запорожского авторынка – пример использования профсоюзов в рейдерских схемах захвата земли и собственности предпринимателей.

В частности, по словам В.РОЯ, представители данной организации, “которую, кстати, исключили из Всеукраинского профсоюза "Единенье" за неуплату членских взносов и другие нарушения, требовали выделения земельного участка для создания предприятия. Это противоречит профсоюзной деятельности, которая, согласно законодательству, заключается в отстаивании интересов, прав и свобод трудящихся, и никоим образом не может быть связана с ведением какой-либо хозяйственной деятельности".

Напомним, конфликт на Запорожском авторынке между большей частью предпринимателей, профсоюзом предпринимателей авторынка и администрацией рынка с одной стороны и представителями запорожской профорганизации "Единенье" длится в течение последних 5 лет. Представители профсоюза работников авторынка обвиняют своих оппонентов в рейдерстве в интересах третьих лиц, а также в инициировании внеплановых проверок контролирующих органов, организации разных инцидентов с применением физической силы, что негативно отражается как на репутации авторынка, так и на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.

Как заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, “мы считаем, что действия запорожского профсоюза “Единенье”, который возглавляет Владимир ПАМИРОВ, - это соучастие в рейдерстве. Господин ПАМИРОВ в своих многочисленных обращениях и жалобах на действия администрации авторынка города использует бланки и печати организации – члена нашей Федерации. Это незаконно, поскольку запорожский профсоюз “Единенье” исключен из состава Федерации за противоуставную деятельность. Наконец, некоторые действия активистов “Единенья”, например: поджоги имущества предпринимателей рынка, фальсификация судебных решений, инсценировки нападений на членов “Единенья” и реальные нападения на представителей администрации рынка и членов Запорожского профсоюза работников авторынка, который защищает интересы людей, - подпадают под действие статей Уголовного кодекса, и здесь свое слово должно сказать суд”.

В.РОЙ сообщил, что Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины обратилась в правоохранительные органы с требованием принять все законные меры, чтобы конфликт на Запорожском авторынке, который наносит значительный вред работающим на нем людям, был, наконец, исчерпан.

“Федерация, - добавил В.РОЙ, - обратится непосредственно к генеральному прокурору, если незаконным действиям запорожского “Единенья” не будет положен конец”.

“Мы защищали и будем защищать всеми доступными нам законными методами интересы членов Запорожского профсоюза работников авторынка, который насчитывает более 800 человек и входит в состав нашей Федерации, - подчеркнул В.РОЙ. – Мы будем защищать нашу репутацию, которую порочат в глазах общественности такие псевдопрофсоюзы, как запорожское “Единенье”.