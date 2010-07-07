В УНИАН назовут 10 украинцев, больше всех заботившихся о нацбезопасности

17:38, 07 июля 2010
Разное
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Результаты экспертного опроса

Завтра УНИАН и Центр исследований армии, конверсии и разоружения презентуют результаты экспертного опроса “Десять украинцев, которые сделали самый большой взнос в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах”.

На пресс-конференции по этому случаю  ее участники - главный редактор УНИАН Александр Харченко, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак,  заместитель директора Национального  института стратегических исследований Александр Литвиненко - проанализируют  тенденции в сфере национальной безопасности  и обсудят последние шаги власти.

Начнется пресс-конференция (ул.Хрещатик, 4, конференц-зал) в 12.30. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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